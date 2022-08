La citazione attribuita a Monica Cirinnà «il concetto di famiglia è Fascista»

(Di martedì 30 agosto 2022) L’infuocata campagna elettorale che prepara il terreno al voto del prossimo 25 settembre si arricchisce ogni giorno di nuove notizie. Alcune vere, altre false, altre ancora distorte e male interpretate. Come quella che ha iniziato a circolare riguardo la senatrice dem, accusata dai detrattori di aver pronunciato una frase a dir poco controversa. Per chi ha fretta: Una foto molto condivisa su Facebook attribuisce alla senatrice Dem una frase che sta alimentando le polemiche La presunta dichiarazione della politica è la seguente: «Ildi, rieducheremo i figli degli oscurantisti» In realtà è un virgolettato inventato e che distorce alcune dichiarazioni rilasciate in passato dalla. Analisi «(PD): il ...

