La Cerruti denuncia alla Polizia postale gli autori dei commenti sessisti

Linda Cerruti ha sporto denuncia alla Polizia postale di Savona contro gli autori dei volgarissimi commenti all'immagine che la stessa nuotatrice artistica azzurra (8 medaglie agli Europei di Roma) italiana aveva postato sui social per celebrare le sue medaglie europee. Il presidente Barelli: "Basta offese. Social da disciplinare. Autori da perseguire"