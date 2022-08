La campagna elettorale: è sempre di più Letta vs Meloni (Di martedì 30 agosto 2022) Tra poco più di due settimane gli italiani si recheranno alle urne e la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Le varie coalizioni di centro-destra, sinistra e centro si preparano a due settimane di fuoco per strappare agli elettori la propria preferenza su chi dovrà guidare il Paese in uno dei momenti economico-politici più critici degli ultimi trent’anni. La sfida principale si profila tra il PD di Enrico Letta e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Dai sondaggi descritti prima appaiati ed ora con il partito di destra in vantaggio. E’ una sfida nella sfida per essere il leader primo nei consensi in assoluto, come nelle coalizione. La possibilità di dettare la linea agli alleati in questa campagna elettorale. Letta-FOTO ANSA/ELISABETTA BARACCHIL’attuale ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 agosto 2022) Tra poco più di due settimane gli italiani si recheranno alle urne e lasta entrando nel vivo. Le varie coalizioni di centro-destra, sinistra e centro si preparano a due settimane di fuoco per strappare agli elettori la propria preferenza su chi dovrà guidare il Paese in uno dei momenti economico-politici più critici degli ultimi trent’anni. La sfida principale si profila tra il PD di Enricoe Fratelli d’Italia di Giorgia. Dai sondaggi descritti prima appaiati ed ora con il partito di destra in vantaggio. E’ una sfida nella sfida per essere il leader primo nei consensi in assoluto, come nelle coalizione. La possibilità di dettare la linea agli alleati in questa-FOTO ANSA/ELISABETTA BARACCHIL’attuale ...

CarloCalenda : Bene, e ora accelerare. Casa per casa. Persona per persona. Possiamo essere la grande sorpresa di questa campagna e… - Mov5Stelle : Dopo aver ostacolato la nostra proposta di legge in Parlamento, con l’inizio della campagna elettorale il Partito d… - AlexBazzaro : L’idea che si faccia campagna elettorale solo se candidati e si smetta di credere in delle idee solo perché non pre… - vivranda : RT @salvini_giacomo: Calenda sta facendo tutta una campagna elettorale contro il Pd di Enrico Letta, mentre attacca molto meno Forza Italia… - ciccill84703753 : @Cambiacasacca @Corriere Sicuramente si saranno ribellate e logicamente qualcuno ha raccolto la protesta affinché i… -