La batteria dell’auto elettrica smette di funzionare: comprare un’auto nuova costa meno che sostituirla (Di martedì 30 agosto 2022) L’elettrico doveva ridurre le emissioni e aiutare a risparmiare energia? Vero. E la direzione intrapresa sembra quella giusta. Sostituire una batteria, però, costa più di acquistare una vettura nuova di zecca. È quanto accaduto a una famiglia di San Pietroburgo, in Florida, che avrebbe dovuto sborsare 14mila dollari per cambiare quella di un’auto costatane 11mila. Paradossale? Molto. E la giovane 17enne Avery Siwinski, dapprima entusiasta della sua silenziosa Ford Focus electric, si è dovuta ricredere. Dopo soli sei mesi dall’acquisto, diverse spie hanno cominciato ad accendersi sul cruscotto della vettura, avvisando del bisogno di manutenzione. “A marzo ha iniziato a dare un avviso, l’abbiamo portata dal concessionario e ha smesso di funzionare”, ha spiegato Siwinski all’emittente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) L’elettrico doveva ridurre le emissioni e aiutare a risparmiare energia? Vero. E la direzione intrapresa sembra quella giusta. Sostituire una, però,più di acquistare una vetturadi zecca. È quanto accaduto a una famiglia di San Pietroburgo, in Florida, che avrebbe dovuto sborsare 14mila dollari per cambiare quella ditane 11mila. Paradossale? Molto. E la giovane 17enne Avery Siwinski, dapprima entusiasta della sua silenziosa Ford Focus electric, si è dovuta ricredere. Dopo soli sei mesi dall’acquisto, diverse spie hanno cominciato ad accendersi sul cruscotto della vettura, avvisando del bisogno di manutenzione. “A marzo ha iniziato a dare un avviso, l’abbiamo portata dal concessionario e ha smesso di”, ha spiegato Siwinski all’emittente ...

FQMagazineit : La batteria dell’auto elettrica smette di funzionare: comprare un’auto nuova costa meno che sostituirla - germanodefrance : RT @58_luigina: Batteria dell'auto elettrica non funziona più, quella di ricambio costa più dell'intera vettura - 58_luigina : Batteria dell'auto elettrica non funziona più, quella di ricambio costa più dell'intera vettura - ermanno9172 : Altro che mobilità sostenibile, quando la sostituzione della batteria dell'auto elettrica costa più dell'auto stess… - mellowgrano : Friendly reminder che con un 'pieno' di batteria dell'auto elettrica ci alimenti l'abitazione di una famiglia di 4 persone per una settimana -