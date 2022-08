(Di martedì 30 agosto 2022) Le squadre - quelle grandi, ma non solo - vengono fuori dai momenti di difficoltà con la compattezza, l'unità, il coraggio, la collaborazione. Se l'obiettivo è alto, e non lo si può raggiungere ...

sportli26181512 : La batosta di Roma, Lukaku ko, il derby: l'Inter adesso saprà essere squadra?: La batosta di Roma, Lukaku ko, il de… - Gazzetta_it : La batosta di Roma, Lukaku ko, il derby: l' #Inter adesso saprà essere squadra? - VoceGiallorossa : ??? Le parole di Federico Guidi alla vigilia di Atalanta-Roma! #ASRoma - VoceGiallorossa : ??? Roma Primavera, Guidi: 'Domani vedremo come la squadra reagirà alla prima batosta'. VIDEO! #ASRoma - Rocha496 : @iannacciL Fantastico come giornalista da pagina sportiva di Libero. Fino a ieri la coppia LuLa fatta di invincibil… -

La Gazzetta dello Sport

Nel rispetto della legge di Murphy - se qualcosa può andare storto, lo farà - i guai non sono finiti con la partitaccia brutta di. Anzi. Nel momento in cui ci sarebbe stato davvero bisogno di ...... potrà esserci il 4 ottobre a Barcellona, dopo essere rientrato in squadra contro la, nell'... In questo clima tutt'altro che idilliaco, l'Inter torna in campo dopo ladell'Olimpico, ... La batosta di Roma, Lukaku ko, il derby: l'Inter adesso saprà essere squadra Inzaghi ora deve dare certezze ai nerazzurri e convincerli che le sue idee sono giuste. Modello Milan: i rossoneri nella scorsa stagione hanno superato torti e guai ...Le parole del tecnico: “Qualche cambiamento ci sarà, è fisiologico e dovuto al fatto che ho la fortuna di allenare tanti ragazzi dello stesso livello" ...