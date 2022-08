La Azzolina ha pure la faccia tosta di attaccare la Meloni dopo il disastro dei banchi a rotelle

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 agosto 2022) Rieccola Lucia. Pensavamo di essercene sbarazzati ma a volte tornano. E lei è tornata. Da quando è stata candidata alle politiche con Impegno civico, il partito di Giggino Di Maio, non passa giorno che nonsentire la sua voce. Chiaramente perla destra. L’ultimo attacco è arrivato contro Giorgia. Il motivo? La leader di Fratelli d’Italia ieri a Catania ha detto di sognare una scuola in cui per essere un buon docente non bisogna avere la tessera della Cgil. Le parole di Giorgia«Io sogno una Nazione – ha detto la– nella quale tu, per essere un buon docente non devi avere la tessera della Cgil, sogno una nazione nella quale per fare bene il magistrato non devi essere per forza iscritto all’Anm, sogno una nazione in cui le persone che hanno ...