Kledi Kadiu mostra il figlio per la prima volta: è il suo compleanno, un giorno speciale (Di martedì 30 agosto 2022) Il piccolo Gabriel, il figlio di Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, ieri ha compiuto un anno e per festeggiare il ballerino ha pubblicato la sua prima foto mostrando il suo dolcissimo viso. E' la prima volta che Kledi Kadiu e sua moglie mostrano il volto del loro secondo figlio, una scelta importante, la coppia mostra le stesse immagini sui rispettivi profili social, sono le foto e i video che parlano dell'amore immenso ma anche della loro forza. Gabriel soffre di meningoencefalite, è stato difficile parlarne sia per Kledi Kadiu che per Charlotte Lazzari ma non hanno mai nascosto le difficoltà di una vita che è diventata più complicata ma non per questo ...

