Kiev | bombe russe sui corridoi per la missione dell' Aiea

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Inizia domani l'ispezione dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. I tecnici dell'Agenzia sono a… - MediasetTgcom24 : Bombe su Zaporizhzhia e controffensiva ucraina a Kherson | Zelensky: 'Ricacceremo i russi oltre il nostro confine'… - voceditalia : Bombe su Zaporizhzhia, arriva l’Aiea. Battaglia a Kherson. Kiev annuncia la controffensiva. - liscidini : RT @francofontana43: Caro Cremonesi, “Le bombe cadono su Zaporizhzhia Mosca accusa Kiev che però smentisce” Dobbiamo credere che i russi,… - libellula58 : Kiev: al via la controffensiva ucraina a Sud. Bombe su Kherson. Kiev: “Liberazione non lontana”. Mosca: “I droni da… -

Agenzia ANSA

Porto di Venezia, ha attraccato la nave partita dall'Ucraina con olio vegetale"La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell'Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con l'obiettivo di di deviarla verso il territorio ... Kiev, bombe russe sul centro di Kharkiv, almeno 4 morti La guerra in Ucraina giunge al 188esimo giorno nel segno della controffensiva ucraina a Kherson con "pesanti scontri" nel territorio. Il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha respinto definend ...«La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell’Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con ...