Kiev: bombe russe sui corridoi per la missione Aiea | Guerini: addestriamo gli ucraini per l'uso sicuro delle armi (Di martedì 30 agosto 2022) Controffensiva a Kherson: pesanti scontri. Il Cremlino: 'Droni dall'Iran sono una fake news'. Mosca accusa un altro agente ucraino per l'attentato a Daria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 agosto 2022) Controffensiva a Kherson: pesanti scontri. Il Cremlino: 'Droni dall'Iran sono una fake news'. Mosca accusa un altro agente ucraino per l'attentato a Daria ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Pesanti scontri in 'quasi tutto il territorio di Kherson'. Lo afferma la presidenza ucraina. Per Mosca si… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Inizia domani l'ispezione dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. I tecnici dell'Agenzia sono a… - LaVeritaWeb : I russi: «Le bombe ucraine hanno colpito il tetto della centrale». Che è strategica, ma difficilmente a rischio di… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Pesanti scontri in 'quasi tutto il territorio di Kherson'. Lo afferma la presidenza ucraina. Per Mosca si tratt… - Pat_rossa56 : RT @francofontana43: Caro Cremonesi, “Le bombe cadono su Zaporizhzhia Mosca accusa Kiev che però smentisce” Dobbiamo credere che i russi,… -