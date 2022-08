Juventus, stallo per Paredes: il PSG insiste per l’obbligo di riscatto (Di martedì 30 agosto 2022) L’acquisto di Fabian Ruiz da parte del Paris Saint-Germain sembrava la chiave giusta per sbloccare la cessione di Leandro Paredes alla Juventus. L’argentino infatti è da tempo in uscita dal club parigino e il suo entourage ha trovato un accordo con i bianconeri ma, arrivati a martedì 30 agosto, la trattativa continua a vivere una fase di stallo. Il PSG, nonostante abbia bisogno di alleggerire il monte ingaggi, non sembra propenso a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, e da Parigi si continua ad insistere per inserire un obbligo di acquisto a fine stagione da parte del club di Agnelli. La Juventus però non è nelle condizioni di fare follie a livello economico e attualmente non può impegnarsi per un acquisto a titolo definitivo. Per questo al momento l’operazione è ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) L’acquisto di Fabian Ruiz da parte del Paris Saint-Germain sembrava la chiave giusta per sbloccare la cessione di Leandroalla. L’argentino infatti è da tempo in uscita dal club parigino e il suo entourage ha trovato un accordo con i bianconeri ma, arrivati a martedì 30 agosto, la trattativa continua a vivere una fase di. Il PSG, nonostante abbia bisogno di alleggerire il monte ingaggi, non sembra propenso a cedere il giocatore in prestito con diritto di, e da Parigi si continua adre per inserire un obbligo di acquisto a fine stagione da parte del club di Agnelli. Laperò non è nelle condizioni di fare follie a livello economico e attualmente non può impegnarsi per un acquisto a titolo definitivo. Per questo al momento l’operazione è ...

zazoomblog : Juventus stallo per Paredes: il PSG insiste per l’obbligo di riscatto - #Juventus #stallo #Paredes: #insiste - ZonaBianconeri : RT @Sportitalia_it: ?? A #centrocampo cambia l’obiettivo di #Arrivabene e #Cherubini ?? ora i #bianconeri puntano un altro top! #Juventus… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Mercato Juve, stallo per Depay: salgono le quotazioni di Milik #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Mercato Juve, stallo per Depay: salgono le quotazioni di Milik #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ??Visto lo stallo su #Depay, intanto la #Juve ha sostanzialmente bloccato #Milik trovando una base d'accordo col #Mars… -