Juventus-Spezia, la tripla mossa a sorpresa di Allegri: le ultime novità (Di martedì 30 agosto 2022) La sfida tra Juventus-Spezia si prepara a entrare nel vivo nel corso delle prossime ore. Bianconeri a caccia di conferme dopo il pareggio contro la Roma. Gli uomini di Allegri saranno chiamati alla vittoria per evitare di perdere il treno delle capoliste Dopo la sfida contro la Roma, la Juventus si prepara al match della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 agosto 2022) La sfida trasi prepara a entrare nel vivo nel corso delle prossime ore. Bianconeri a caccia di conferme dopo il pareggio contro la Roma. Gli uomini disaranno chiamati alla vittoria per evitare di perdere il treno delle capoliste Dopo la sfida contro la Roma, lasi prepara al match della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : #JuveSpezia, domani ore 20,45. Probabile formazione GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Gatti e Rugani in difesa, ment… - annalisapanello : RT @mirkonicolino: #Bonucci, #DiMaria e #Fagioli (al netto dell'eventuale cessione) parzialmente in gruppo è una buona notizia per la #Juve… - AndreaCJ28 : @SerieA Giornata 4 @juventusfc v @acspezia @Allianz Stadium Arbitro : #FrancescoFourneau VAR :… - ZonaBianconeri : RT @Totalfootball_c: Preview Juventus vs Spezia, Serie A 1 September 2022 #Juventus #Spezia -