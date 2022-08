Juventus Spezia, i convocati di Gotti per la sfida dello Stadium – FOTO (Di martedì 30 agosto 2022) Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati della sua squadra per la sfida contro la Juventus Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati della sua squadra per la sfida contro la Juventus. ? convocati ?? Sono 21 i convocati di mister Gotti per #JuventusSpezia @Recrowdita pic.twitter.com/3ERXOfNfgv— Spezia Calcio (@acSpezia) August 30, 2022 Assenti per Gotti Verde, Maldini, Ferrer e Amian, oltre allo squalificato Ekdal. PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski. DIFENSORI: 2.Holm, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Luca, allenatore, ha diramato la lista deidella sua squadra per lacontro laLuca, allenatore, ha diramato la lista deidella sua squadra per lacontro la. ??? Sono 21 idi misterper #@Recrowdita pic.twitter.com/3ERXOfNfgv—Calcio (@ac) August 30, 2022 Assenti perVerde, Maldini, Ferrer e Amian, oltre allo squalificato Ekdal. PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski. DIFENSORI: 2.Holm, ...

forumJuventus : #JuveSpezia, domani ore 20,45. Probabile formazione GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Gatti e Rugani in difesa, ment… - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, la conferenza stampa di #Allegri alla vigilia della gara con lo #Spezia - TJSportsExtra : #youtube Massimiliano Allegri punta a RISTABILIRE le sorti della Juventus in vista dello Spezia - UgoBaroni : RT @JuvMania: La probabile formazione anti Spezia ?? #Juventus #JuveSpezia - MaryPayne9444 : RT @Mirettismo20: Miretti nei probabili 11 della formazione per Juventus-Spezia ???? (@GiovaAlbanese) -