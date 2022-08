Juventus: sondaggio dell’Arsenal per Paredes, ma l’argentino vuole rispettare l’accordo con i bianconeri (Di martedì 30 agosto 2022) La Juventus è sempre più vicina all’arrivo di Leandro Paredes dal Psg. A conferma di questo, nelle scorse ore l’Arsenal aveva fatto un sondaggio visti i problemi a centrocampo, in particolare per l’infortunio di Partey. Secondo Sky però, l’ex Roma ha declinato l’offerta, essendo intenzionato a rispettare l’accordo che ha con la Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Laè sempre più vicina all’arrivo di Leandrodal Psg. A conferma di questo, nelle scorse ore l’Arsenal aveva fatto unvisti i problemi a centrocampo, in particolare per l’infortunio di Partey. Secondo Sky però, l’ex Roma ha declinato l’offerta, essendo intenzionato ache ha con la. SportFace.

