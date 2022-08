Juventus, infortunio Di Maria: l’argentino brucia le tappe. Può esserci già con lo Spezia (Di martedì 30 agosto 2022) Di Maria corre verso il recupero e la Juventus potrebbe già averlo tra i convocati nella sfida di domani con lo Spezia Nella giornata di ieri, Angel Di Maria è tornato a lavorare parzialmente con il resto dei suoi compagni in vista dei prossimi impegni. Come riferisce Tuttosport, questo è un segnale importante per la Juventus. l’argentino, fermatosi dopo la vittoria con il Sassuolo, potrebbe fare ritorno tra i convocati già per la sfida di domani contro lo Spezia, anche se l’obiettivo principale è quello di essere in campo per la prima giornata di Champions, quando i bianconeri saranno ospiti del PSG. Una sfida alla quale il Fideo non vuole mancare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Dicorre verso il recupero e lapotrebbe già averlo tra i convocati nella sfida di domani con loNella giornata di ieri, Angel Diè tornato a lavorare parzialmente con il resto dei suoi compagni in vista dei prossimi impegni. Come riferisce Tuttosport, questo è un segnale importante per la, fermatosi dopo la vittoria con il Sassuolo, potrebbe fare ritorno tra i convocati già per la sfida di domani contro lo, anche se l’obiettivo principale è quello di essere in campo per la prima giornata di Champions, quando i bianconeri saranno ospiti del PSG. Una sfida alla quale il Fideo non vuole mancare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene ...

