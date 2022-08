Juventus, Gazzetta: “Vlahovic che goleador in questa squadra” (Di martedì 30 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Juventus ad oggi ha davvero delle grandi certezze in attacco come Dusan. “Allegri farebbe spallucce. L’allenatore della Juventus, almeno di facciata, dà poca importanza ai palloni toccati da Dusan Vlahovic. «Per me ne può giocare anche uno solo, ma se con quello fa gol, sono felice». E il centravanti serbo si è ben adeguato anche nella gara contro la Roma. Al primo, ha subito fatto 1-0 con una superba punizione mancina. Poi pazienza se, pur giocando una buona gara, è stato ancora una volta il calciatore meno coinvolto tra i 22 partiti dall’inizio. I 22 tocchi sono stati comunque un passo avanti rispetto ai nove di Genova contro la Sampdoria. E non è che alla prima col Sassuolo, griffata da una doppietta, Dusan abbia giocato così ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, laad oggi ha davvero delle grandi certezze in attacco come Dusan. “Allegri farebbe spallucce. L’allenatore della, almeno di facciata, dà poca importanza ai palloni toccati da Dusan. «Per me ne può giocare anche uno solo, ma se con quello fa gol, sono felice». E il centravanti serbo si è ben adeguato anche nella gara contro la Roma. Al primo, ha subito fatto 1-0 con una superba punizione mancina. Poi pazienza se, pur giocando una buona gara, è stato ancora una volta il calciatore meno coinvolto tra i 22 partiti dall’inizio. I 22 tocchi sono stati comunque un passo avanti rispetto ai nove di Genova contro la Sampdoria. E non è che alla prima col Sassuolo, griffata da una doppietta, Dusan abbia giocato così ...

Gazzetta_it : #Fabian Ruiz al #Psg: al #Napoli 23 milioni. E ora #Paredes ... #calciomercato #juventus - Gazzetta_it : #Paredes in sospeso. La #Juve tratta a oltranza col #Psg #calciomercato - Gazzetta_it : Milik, la seconda occasione del bambino che rubava la cioccolata - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? #Vlahovic miglior bomber d'Europa dopo #Haaland: in gol ogni 19 palle giocate (la punta del City o… - ZonaBianconeri : RT @IngridSherlyn2: La Gazzetta dello Sport: #Vlahovic miglior bomber d'Europa dopo #Haaland: in gol ogni 19 palle giocate (la punta del Ci… -