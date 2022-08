Juventus, adesso sì: è fatta per Leandro Paredes (Di martedì 30 agosto 2022) La Juventus mette a segno l’acquisto del centrocampista tanto rincorso durante tutta l’estate di calciomercato. Dopo una lunga telenovela, è fatta per l’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus. Nella serata di martedì 30 agosto, la Juventus e il PSG hanno trovato l’accordo economico per il passaggio in bianconero dell’argentino. Una via di mezzo tra le richieste dei francesi e quelle del club di Torino: sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più 5 di bonus. Un prestito che diventerà obbligo al concretizzarsi di determinate condizioni sportive. Un’opzione che il PSG ha imposto di inserire all’interno dell’operazione, prima di dare l’ok al trasferimento Mercoledì in Italia ANSA Leandro Paredes con la maglia del PSG ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Lamette a segno l’acquisto del centrocampista tanto rincorso durante tutta l’estate di calciomercato. Dopo una lunga telenovela, èper l’arrivo dialla. Nella serata di martedì 30 agosto, lae il PSG hanno trovato l’accordo economico per il passaggio in bianconero dell’argentino. Una via di mezzo tra le richieste dei francesi e quelle del club di Torino: sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più 5 di bonus. Un prestito che diventerà obbligo al concretizzarsi di determinate condizioni sportive. Un’opzione che il PSG ha imposto di inserire all’interno dell’operazione, prima di dare l’ok al trasferimento Mercoledì in Italia ANSAcon la maglia del PSG ...

