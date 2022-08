Juve-Spezia | Allegri recupera Di Maria News su Pogba

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – LantusAngel Dialla viglia del match casalingo con loin programma domani per la quarta giornata della Serie A 2022-2023. Serve ancora tempo, invece, per rivedere in campo Paul. “Die Fagioli torneranno a disposizione con lo, domattina deciderò. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con la Fiorentina, è importante”, dice il tecnico bianconero Massimiliano- “non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà a correre, sperando di averlo il prima possibile perché è un giocatore importante per noi”, aggiunge. Capitolo mercato: “Rovella sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un ...

Deve recuperare terreno la Juventus, ferma a 5 punti dopo 3 giornate: domani seconda gara di fila in casa allo Stadium: alle 20.45 c'è Juventus-Spezia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e sul satellite da Sky. Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato la gara di domani contro lo Spezia. Di seguito le sue dichiarazioni. "I giovani sono solo per anagrafica.