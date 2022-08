Juve Paredes, l’argentino non convocato da Galtier: le ultime (Di martedì 30 agosto 2022) Leandro Paredes non convocato da Galtier per la partita del Psg di domani sera, la Juve lavora per l’accordo con i francesi Leandro Paredes non convocato da Galtier per la partita del Psg di domani sera, la Juve lavora per l’accordo con i francesi. L’allenatore lo aveva annunciato in conferenza e poi confermato con lista ufficiale per la sfida al Tolosa. l’argentino sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Leandronondaper la partita del Psg di domani sera, lalavora per l’accordo con i francesi Leandronondaper la partita del Psg di domani sera, lalavora per l’accordo con i francesi. L’allenatore lo aveva annunciato in conferenza e poi confermato con lista ufficiale per la sfida al Tolosa.sempre più vicino a vestire la maglia dellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Sondaggio forte nelle ultime ore dell’#Arsenal per #Paredes, ma il giocatore - come spiegato da Galtier in conferen… - MarcoGuidi13 : Clamoroso inserimento dell’#Arsenal su #Paredes. Il #Psg preferirebbe mandarlo a Londra, il giocatore vuole la… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @juventusfc continua a trattare con il @PSG_inside per #Paredes: non c'è ancora accordo… - gerpin50 : @h_aigarimasu Vuoi vedere che Ceferin, poiché il calcio è del popolo, ha ordinato al presidente del Paris di non cedere Paredes alla Juve? - IntenditoreJuve : Lo Juve Twitter sta confondendo #Paredes per de Jong. -