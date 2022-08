Juve Paredes, accordo trovato! L’argentino domani farà le visite mediche (Di martedì 30 agosto 2022) Paredes è pronto a vestire la maglia della Juventus, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Psg e domani le visite mediche Paredes è pronto a vestire la maglia della Juventus, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Psg e domani le visite mediche. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo sarebbe stato trovato per un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e contratto fino al 2025 per il giocatore. domani L’argentino farà le visite mediche a Parigi per poi arrivare a Torino in tarda serata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022)è pronto a vestire la maglia dellantus, i bianconeri hanno trovato l’con il Psg eleè pronto a vestire la maglia dellantus, i bianconeri hanno trovato l’con il Psg ele. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’sarebbe stato trovato per un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e contratto fino al 2025 per il giocatore.lea Parigi per poi arrivare a Torino in tarda serata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

