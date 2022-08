Juve, conferenza stampa di Massimiliano Allegri (Di martedì 30 agosto 2022) Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida dei bianconeri contro lo Spezia (Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri sta parlando in conferenza stampa in vista della sfida tra la Juventus e lo Spezia. Di seguito le sue dichiarazioni. «Non ho ancora deciso la formazione perché siamo vicini alla partita scorsa. Ci saranno rientri come disponibilità di Di Maria e Fagioli. Domattina deciderò. La partita importante è domani, poi penseremo a sabato. Abbiamo lasciato quattro punti per strada e domani penseremo a recuperare». CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Le parole del tecnico dellantus,, in vista della sfida dei bianconeri contro lo Spezia (Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) –sta parlando inin vista della sfida tra lantus e lo Spezia. Di seguito le sue dichiarazioni. «Non ho ancora deciso la formazione perché siamo vicini alla partita scorsa. Ci saranno rientri come disponibilità di Di Maria e Fagioli. Domattina deciderò. La partita importante è domani, poi penseremo a sabato. Abbiamo lasciato quattro punti per strada e domani penseremo a recuperare». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

