Juve, Allegri LIVE: ‘Fagioli e Di Maria disponibili, abbiamo perso 4 punti per strada. Giovani? Se son bravi giocano’ | Primapagina (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 14:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il mercato si avvicina al gong, ma è sempre tempo di campionato. Allo Stadium arriva lo Spezia, così Max Allegri fa il punto della situazione in casa Juve. TOUR DE FORCE – “Non ho deciso formazione, siamo ancora vicini alla scorsa partita. Tornano disponibili Di Maria e Fagioli, poi decideremo. abbiamo lasciato 4 punti per strada con Sampdoria e Roma, domani dobbiamo assolutamente recuperare. Milik? Vediamo” Giovani – “Chiamiamoli calciatori, altrimenti qualcuno dice che tendo a sminuire il concetto di Giovani. Miretti ha fatto una buona partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare perché ci sono anche componenti emotive. Se sono ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 14:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il mercato si avvicina al gong, ma è sempre tempo di campionato. Allo Stadium arriva lo Spezia, così Maxfa il punto della situazione in casa. TOUR DE FORCE – “Non ho deciso formazione, siamo ancora vicini alla scorsa partita. TornanoDie Fagioli, poi decideremo.lasciato 4percon Sampdoria e Roma, domani dobbiamo assolutamente recuperare. Milik? Vediamo”– “Chiamiamoli calciatori, altrimenti qualcuno dice che tendo a sminuire il concetto di. Miretti ha fatto una buona partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare perché ci sono anche componenti emotive. Se sono ...

