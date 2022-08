Joe Biden manda 1,1 miliardi di armi. Usa-Cina flirtano con... la guerra (Di martedì 30 agosto 2022) La Casa Bianca chiede l'ok per un pacchetto record di aiuti per l'isola. Pechino prepara la risposta in una danza sullo Stretto sempre più pericolosa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 agosto 2022) La Casa Bianca chiede l'ok per un pacchetto record di aiuti per l'isola. Pechino prepara la risposta in una danza sullo Stretto sempre più pericolosa Segui su affaritaliani.it

