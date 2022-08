Joe Biden manda 1 | 1 miliardi di armi a Taiwan Stati Uniti e Cina flirtano con la guerra

(Di martedì 30 agosto 2022) La Casa Bianca chiede l'ok per un pacchetto record di aiuti per l'isola. Pechino prepara la risposta in una danza sullo Stretto sempre più pericolosa Segui su affaritaliani.it

L'Amministrazionesi sta preparando a chiedere il via libera del Congresso per vendere 1,1 miliardi di dollari in missili e supporto radar a Taiwan. Lo ha riferito Politico, citando fonti a conoscenza della ...Il presidente degli Stati Uniti,, chiederà al Congresso l'autorizzazione per la vendita a Taiwan di armi per un valore di 1,1 miliardi di dollari, tra le quali 60 missili anti - nave e 100 missili aria - aria. Lo rivela '... Joe Biden chiede soldi al Congresso Usa per inviare armi a Taiwan L'amministrazione di Joe Biden vuole vendere oltre 1 miliardo di armi a Taiwan, ma la Cine si oppone fermamente.L’Amministrazione Biden si sta preparando a chiedere il via libera del Congresso per vendere 1,1 miliardi di dollari in missili e supporto radar a Taiwan. Lo ha riferito Politico, citando fonti a ...