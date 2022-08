Jennifer Lopez ha deciso di prendersi una pausa da musica e film? (Di martedì 30 agosto 2022) Attraverso la sua seguitissima newsletter, Jennifer Lopez ha rivelato che potrebbe prendersi una pausa dal mondo dell'intrattenimento al fine di concentrarsi sulla sua vita privata. Jennifer Lopez potrebbe prendersi una pausa dalla sua carriera musicale e cinematografica al fine di concentrarsi sul suo matrimonio con Ben Affleck e sulla sua famiglia: questo è quanto è emerso dall'ultimo post diffuso attraverso la sua newsletter. Nell'ultima edizione di Onthejlo.com, la cantante ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla sua vita e su dove si trova al momento a livello mentale. La Lopez ha anche abbellito il post con una serie di foto di lei e Affleck intenti a rilassarsi in un ristorante. "È estremamente importante per me, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022) Attraverso la sua seguitissima newsletter,ha rivelato che potrebbeunadal mondo dell'intrattenimento al fine di concentrarsi sulla sua vita privata.potrebbeunadalla sua carrierale e cinematografica al fine di concentrarsi sul suo matrimonio con Ben Affleck e sulla sua famiglia: questo è quanto è emerso dall'ultimo post diffuso attraverso la sua newsletter. Nell'ultima edizione di Onthejlo.com, la cantante ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla sua vita e su dove si trova al momento a livello mentale. Laha anche abbellito il post con una serie di foto di lei e Affleck intenti a rilassarsi in un ristorante. "È estremamente importante per me, ...

