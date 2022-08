Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a Los Angeles: è finita la loro seconda luna di miele in Italia (Di martedì 30 agosto 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck sono appena stati avvistati a Los Angeles dopo che la loro meravigliosa luna di miele Italiana, tra Milano e il lago di Como, è giunta al termine. La seconda luna di miele dei Bennifer è ufficialmente terminata e Jennifer Lopez e Ben Affleck sono appena rientrati a Los Angeles con il loro jet privato dopo aver trascorso una sontuosa vacanza di cinque giorni in Italia, a Milano e sul Lago di Como. Il 53enne nato nel Bronx e la 50enne nata a Berkeley si sono coordinati in completi beige e grigi per il loro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022)e Benappena stati avvistati a Losdopo che lameravigliosadina, tra Milano e il lago di Como, è giunta al termine. Ladidei Bennifer è ufficialmente terminata ee Benappena rientrati a Loscon iljet privato dopo aver trascorso una sontuosa vacanza di cinque giorni in, a Milano e sul Lago di Como. Il 53enne nato nel Bronx e la 50enne nata a Berkeley sicoordinati in completi beige e grigi per il...

