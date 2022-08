Jennifer Connelly affianca Joel Edgerton nella serie sci-fi Apple TV+ Dark Matter (Di martedì 30 agosto 2022) Jennifer Connelly sarà la moglie di Joel Edgerton nella misteriosa serie fantascientifica Dark Matter, targata Apple TV+. Jennifer Connelly farà il suo ingresso nel multiverso grazie alla serie Apple TV+ Dark Matter, dove affiancherà il collega Joel Edgerton. La serie è tratta dal bestseller omonimo di Blake Crouch, che fungerà da showrunner e sceneggiatore. Edgerton e Connelly saranno produttori esecutivi della serie prodotta per AppleTV+ da Sony Pictures Television. Il premio Oscar Jennifer ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022)sarà la moglie dimisteriosafantascientifica, targataTV+.farà il suo ingresso nel multiverso grazie allaTV+, dove affiancherà il collega. Laè tratta dal bestseller omonimo di Blake Crouch, che fungerà da showrunner e sceneggiatore.saranno produttori esecutivi dellaprodotta perTV+ da Sony Pictures Television. Il premio Oscar...

