Italia Viva come le destre: la soluzione al caro-bollette è il nucleare (Di martedì 30 agosto 2022) Con il prezzo del gas che macina record, per gli Italiani si preannuncia una stangata in bolletta a partire da questo autunno. Insomma una vera e propria emergenza nazionale, la quale potrebbe costare fino 1230 euro a famiglia, che sta dando nuova linfa vitale ai fautori del nucleare che, di giorno in giorno, si moltiplicano. Così dopo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, anche il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, si unisce alla schiera dei fan dell'atomo. Sul nucleare poche idee e tanto confuse Secondo il renziano "le energie alternative come quella eolica e fotovoltaica non saranno sufficienti per coprire i fabbisogni energetici del futuro". Per questo, spiega, "è necessario aprire un dibattito serio e senza speculazioni su come pensare all'approvvigionamento ...

