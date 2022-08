Italexit spicca il volo Paragone lanciato verso il sorpasso clamoroso

(Di martedì 30 agosto 2022) L'avanzata del centrodestra e i guai del centrosinistra sono i protagonisti indiscussi dei sondaggi elettorali delle ultime settimane, ma alcuni dati sulle cosiddette forze minori fanno emergere tendenze clamorose. È il caso didi Gianluigi. Nell'ultimo sondaggio presentato da Enrico Mentana nel Tg La7 il movimento difa registrare un ragguardevole 3,4 per cento in virtù di una crescita di un punto decimale salala scorsa settimana. La crescita diva avanti ormai da diverse settimane e il partito di, dopo aver sorpassato nelle "classifiche" degli orientamenti di voto in vista delle elezioni del 25 settembre +Europa di Emma Bonino e Impegno Civico di Luigi Di Maio, mette nel mirino il duo Verdi-Sinistra italiana, gli alleati di Enrico Letta nella ...

