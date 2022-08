Ita, Draghi tace: possibili colpi di scena, Msc-Lufthansa ancora in pole (Di martedì 30 agosto 2022) La partita che sembrava definitivamente chiusa (con l’affermazione di Msc-Lufthansa) si sta facendo sempre più incerta. Ricorda – i milanisti ci perdonino – la celeberrima finale di Champions League tra Milan e Liverpool nel 2005, quando i rossoneri erano in vantaggio di tre gol alla fine del primo tempo ma persero ai rigori contro gli inglesi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 agosto 2022) La partita che sembrava definitivamente chiusa (con l’affermazione di Msc-) si sta facendo sempre più incerta. Ricorda – i milanisti ci perdonino – la celeberrima finale di Champions League tra Milan e Liverpool nel 2005, quando i rossoneri erano in vantaggio di tre gol alla fine del primo tempo ma persero ai rigori contro gli inglesi Segui su affaritaliani.it

