Irina Shayk e Bradley Cooper in vacanza insieme | ritorno di fiamma?

Leggi su blog.libero

(Di martedì 30 agosto 2022) Traè scoccata di nuovo la scintilla? La modella e l’attore non si sbilanciano, ma dalle Bahamas arriva un bellissimo scatto di coppia che fa sognare. Belli come il sole in costume, sorridono l’uno accanto all’altra. Non è la prima volta che vengono fotografatidopo la rottura, avvenuta nel 2019, ma mai si erano mostrati in atteggiamenti così affettuosi.sono statidal 2015 al 2019 e hanno una figlia, Lea De Seine. Anche dopo la fine della loro relazione sono rimasti in buonissimi rapporti e i paparazzi li hanno spesso sorpresi a spasso a New York con la loro bambina o presi dalle chiacchiere durante eventi mondani. Tutti incontri ...