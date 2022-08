Iraq, sirene antiaeree risuonano in ambasciata Usa a Baghdad (Di martedì 30 agosto 2022) Le sirene antiaeree hanno risuonato nell'ambasciata degli Stati Uniti nella 'Zona verde' di Baghdad, secondo quanto riporta il media locale Shafaq News. Testimoni sul posto parlano di esplosioni nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Lehanno risuonato nell'degli Stati Uniti nella 'Zona verde' di, secondo quanto riporta il media locale Shafaq News. Testimoni sul posto parlano di esplosioni nella ...

