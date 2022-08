Iraq | gli scontri al palazzo del governo provocano almeno 30 morti

AmbCina : Da Hasakah, in #Siria, innumerevoli autocisterne trasportano #petrolio ?? rubato dalla regione alle basi militari st… - m_damato31 : RT @AMIStaDeS_2017: #Iraq - Si aggrava la crisi. L'esercito iracheno ha prorogato anche per oggi il #coprifuoco su tutto il territorio nazi… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Gli Usa: 'Situazione preoccupante' - IlPrimatoN : Gli Usa: 'Situazione preoccupante' - Mark4071087035 : RT @Frances20665381: L’IRAQ è di nuovo sull’orlo di una guerra civile…mi chiedo perchè gli USA abbiano destabilizzato quel paese e più vici… -

Le reazioni internazionali vedi anche Elezioni in, vince lo sciita Al Sadr: "Basta corruzione" L'Iran ha intanto sospeso i voli di linea per l'e chiuso il confine.Stati Uniti hanno ......governo e di tuttiitaliani per il delicato lavoro che svolgono per la stabilità della regione'. La Nmi è una missione non combattente di assistenza e addestramento che mira a sostenere l'...E mentre l’Iran ha sospeso i voli di linea per l’Iraq e gli Stati Uniti descrivono la situazione “preoccupante”, il bilancio provvisorio delle violenze sale col passare delle ore. Alcune fonti ...Baghdad: dopo le dimissisoni di Muqtada al-Sadr, i sostenitori del politico hanno violato zona Verde e coprifuoco.