Iraq: fonti mediche, 15 manifestanti uccisi nella Green zone (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi oggi a colpi di arma da fuoco nella Green zone di Baghdad in seguito al suo annunciato ritiro dalla politica, secondo quanto riferito da fonti mediche all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadroggi a colpi di arma da fuocodi Baghdad in seguito al suo annunciato ritiro dalla politica, secondo quanto riferito daall'...

Agenzia_Ansa : Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad, in seguito al su… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad, in seguito al suo annu… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad, in seguito al suo annu… - UmanoResiliente : RT @Agenzia_Ansa: Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad, in seguito al suo annu… - angelo_tino : RT @Agenzia_Ansa: Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad, in seguito al suo annu… -