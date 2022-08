Iraq, almeno 30 morti negli scontri al palazzo presidenziale di Baghdad | Introdotto il coprifuoco (Di martedì 30 agosto 2022) Le violenze sono scoppiate dopo che il leader sciita Moqtada al Sadr ha annunciato che avrebbe lasciato la politica. Si contano anche circa 350 feriti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 agosto 2022) Le violenze sono scoppiate dopo che il leader sciita Moqtada al Sadr ha annunciato che avrebbe lasciato la politica. Si contano anche circa 350 feriti.

