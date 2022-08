Iraq, almeno 30 morti e 700 feriti in scontri nella Green Zone. Avviati i negoziati (Di martedì 30 agosto 2022) Sono almeno 30 le persone rimaste uccise negli scontri in corso da ieri nella Green Zone di Baghdad, 700 sono i feriti, tra cui 110 membri delle forze di sicurezza. Le forze irachene sono riuscite a sgomberare i sostenitori del leader sciita Muqtada al Sadr dal Palazzo Repubblicano, dove si trova l'ufficio del primo ministro, e dalle Zone circostanti. Una fonte ha riferito ad Al Jazeera di negoziati in corso tra funzionari di governo, leader del movimento sadrista e della coalizione sciita avversaria, il Quadro di coordinamento. Ieri, almeno cinque colpi di mortaio hanno preso di mira le vicinanze dell'ambasciata americana nella Green Zone, a Baghdad. Lo scrive l'agenzia ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 agosto 2022) Sono30 le persone rimaste uccise negliin corso da ieridi Baghdad, 700 sono i, tra cui 110 membri delle forze di sicurezza. Le forze irachene sono riuscite a sgomberare i sostenitori del leader sciita Muqtada al Sadr dal Palazzo Repubblicano, dove si trova l'ufficio del primo ministro, e dallecircostanti. Una fonte ha riferito ad Al Jazeera diin corso tra funzionari di governo, leader del movimento sadrista e della coalizione sciita avversaria, il Quadro di coordinamento. Ieri,cinque colpi di mortaio hanno preso di mira le vicinanze dell'ambasciata americana, a Baghdad. Lo scrive l'agenzia ...

