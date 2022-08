Iraq: al-Sadr chiede ai suoi sostenitori di porre fine alle proteste (Di martedì 30 agosto 2022) Il leader sciita dell’Iraq Muqtada al-Sadr chiede ai suoi sostenitori di porre fine alle proteste, che hanno causato 30 morti. Le proteste sono iniziate dopo che al-Sadr ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla politica. Iraq: al-Sadr chiede ai suoi sostenitori lasciare la Green Zone I sostenitori di Muqtada al-Sadr hanno iniziato a lasciare l’area Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Il leader sciita dell’Muqtada al-aidi, che hanno causato 30 morti. Lesono iniziate dopo che al-ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla politica.: al-ailasciare la Green Zone Idi Muqtada al-hanno iniziato a lasciare l’area

Agenzia_Ansa : Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad, in seguito al su… - lifegate : ?? Sono scoppiati violenti disordini in #Iraq dopo che il leader sciita Moqtada Sadr ha annunciato il suo ritiro dal… - SaraManisera : Come scrive il movimento @workersagainstsectarianism Al Sadr non si discosta da partiti appoggiati da Iran per crim… - Billa42_ : Iraq: al-Sadr chiede ai suoi sostenitori di porre fine alle proteste - News24_it : Iraq: Sadr ai suoi miliziani, 'ritiratevi entro un'ora' -