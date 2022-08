Inventing Anna: Rachel Williams denuncia Netflix per averla resa «orribile» (Di martedì 30 agosto 2022) «Non contestiamo il diritto di Netflix di inserire nella propria serie una snob bugiarda, spocchiosa e vigliacca, ma avrebbero dovuto dare al personaggio un nome fittizio e assicurarsi che nessuno pensasse che si trattasse di Rachel», ha dichiarato un avvocato dell'ex collaboratrice di Vanity Fair, che è stata truffata di 62 mila dollari da Anna Sorokin (alias Anna Delvey). Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) «Non contestiamo il diritto didi inserire nella propria serie una snob bugiarda, spocchiosa e vigliacca, ma avrebbero dovuto dare al personaggio un nome fittizio e assicurarsi che nessuno pensasse che si trattasse di», ha dichiarato un avvocato dell'ex collaboratrice di Vanity Fair, che è stata truffata di 62 mila dollari daSorokin (aliasDelvey).

