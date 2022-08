Interruzione volontaria di gravidanza: “Diritto sancito dalla legge italiana, non possibilità” (Di martedì 30 agosto 2022) Diritto all’aborto in Italia: vediamo di capirci qualcosa in più, tornando indietro nel tempo e nella memoria. Un Referendum storico e vinto, nel 1981, in modo schiacciante, più di quello sul divorzio Partiamo dal giudizio della costituzionalista, da sempre molto attenta ai diritti delle donne, e oggi candidata per il Pd nel collegio uninominale di Sassari (Nord Sardegna), la professoressa Carla Bassu: “Il Diritto all’autodeterminazione delle donne non deve essere messo in discussione. Il corpo delle donne non è un fronte sul quale combattere battaglie politiche. Le donne devono essere sostenute dall’ordinamento e messe in condizione di scegliere consapevolmente, considerando tutte le alternative, ma la scelta ultima è individuale. Su questo non si può cedere: i diritti non sono conquiste irreversibili, abbiamo il dovere e la responsabilità di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 30 agosto 2022)all’aborto in Italia: vediamo di capirci qualcosa in più, tornando indietro nel tempo e nella memoria. Un Referendum storico e vinto, nel 1981, in modo schiacciante, più di quello sul divorzio Partiamo dal giudizio della costituzionalista, da sempre molto attenta ai diritti delle donne, e oggi candidata per il Pd nel collegio uninominale di Sassari (Nord Sardegna), la professoressa Carla Bassu: “Ilall’autodeterminazione delle donne non deve essere messo in discussione. Il corpo delle donne non è un fronte sul quale combattere battaglie politiche. Le donne devono essere sostenute dall’ordinamento e messe in condizione di scegliere consapevolmente, considerando tutte le alternative, ma la scelta ultima è individuale. Su questo non si può cedere: i diritti non sono conquiste irreversibili, abbiamo il dovere e la responsabilità di ...

OnTheWallsOf : @berlusconi Invece rendere accessibile l'interruzione volontaria di gravidanza garantendo un servizio indipendentem… - bundolo48 : RT @Luce_news: Storia dell’interruzione volontaria di gravidanza in Italia: “Diritto sancito dalla legge, non possibilità” - Luce_news : Storia dell’interruzione volontaria di gravidanza in Italia: “Diritto sancito dalla legge, non possibilità” - scorpio66966 : RT @itsmeback_: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all'aborto a livello federale annullando la sentenza Roe v. Wade… - Zacc58Zaccar2 : RT @itsmeback_: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all'aborto a livello federale annullando la sentenza Roe v. Wade… -