Inter, Zhang blocca il mercato: per Acerbi si fa dura, il giovane Fontanarosa può essere promosso (Di martedì 30 agosto 2022) Francesco Acerbi e l'Inter, non è ancora chiusa ma a due giorni dalla fine del mercato si complica maledettamente l'affare. Il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha infatti deciso di bloccare il calciomercato in attesa di fare delle cessioni. Nessuna entrata per salvaguardare le casse del club, per regalare un rinforzo a Inzaghi bisognerà cedere, come riporta la Gazzetta dello Sport. In caso contrario, il giovane Fontanarosa sarebbe promosso dalla Primavera in prima squadra come sesto difensore del pacchetto arretrato. SportFace.

FBiasin : Conferme su #Inter-#Acerbi: patron #Zhang contrario all’operazione. - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, l'operazione #Acerbi rischia di non andare in porto. Zhang non dà l'ok. La situazi… - FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - alzheimer_dr : Se vendono skriniar a due giorni dalla fine del mercato e lo sostituiscono con acerbi penso che qualsiasi persona c… - jackieboy1908 : La 'proprietà' Suning/Zhang è, di gran lunga, la peggiore di tutta la storia dell'Inter. Punto (e nessuna virgola).… -