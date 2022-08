Inter, Zhang blocca il mercato: il rinforzo in difesa dalla Primavera (Di martedì 30 agosto 2022) mercato in entrata bloccato per l’Inter: senza cessioni il rinforzo in difesa potrebbe essere la promozione di Fontanarosa dalla Primavera Il presidente Steven Zhang chiude il mercato in entrata dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, senza altre cessioni, ai nerazzurri non arriverà nessun rinforzo. Caso spinoso per quanto riguarda la difesa: il rinforzo richiesto ed individuato da Inzaghi in Acerbi potrebbe quindi non arrivare: al suo posto la pista Interna porterebbe la promozione di Fontanarosa in prima squadra dalla Primavera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022)in entratato per l’: senza cessioni ilinpotrebbe essere la promozione di FontanarosaIl presidente Stevenchiude ilin entrata dell’. Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, senza altre cessioni, ai nerazzurri non arriverà nessun. Caso spinoso per quanto riguarda la: ilrichiesto ed individuato da Inzaghi in Acerbi potrebbe quindi non arrivare: al suo posto la pistana porterebbe la promozione di Fontanarosa in prima squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : Conferme su #Inter-#Acerbi: patron #Zhang contrario all’operazione. - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, l'operazione #Acerbi rischia di non andare in porto. Zhang non dà l'ok. La situazi… - FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - betta941 : RT @Filoribs: La disconnessione #Zhang - dirigenza - #Inzaghi si evince in maniera lampante dalla questione portiere: l’#Inter paga 5.5 mil… - Dema1De : Zhang Steven, giocatore professionista di poker, faccia da poker, quando c’è lui seduto al tavolo tutto può succede… -