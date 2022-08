Inter, ultimo affondo del PSG per Skriniar (Di martedì 30 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain prepara l’ultimo affondo per Milan Skriniar: Al-Khelaifi a colloquio diretto con Steven Zhang Secondo quanto riportato dal sito FootMercato, il PSG non avrebbe ancora mollato la presa per Milan Skriniar. Secondo quanto dicono i rumors francesi, i due presidenti sarebbero in contatto diretto per il trasferimento del centrale nerazzurro, ma la sensazione è che alla fine il difensore rimarrà all’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain prepara l’per Milan: Al-Khelaifi a colloquio diretto con Steven Zhang Secondo quanto riportato dal sito FootMercato, il PSG non avrebbe ancora mollato la presa per Milan. Secondo quanto dicono i rumors francesi, i due presidenti sarebbero in contatto diretto per il trasferimento del centrale nerazzurro, ma la sensazione è che alla fine il difensore rimarrà all’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : Chi ha segnato il suo primo gol nerazzurro nell'ultimo precedente casalingo contro la Cremonese? ?? - FFunesto : @giovaeffe @Inter Probabilmente il papà aveva dettato le regole ad aprile, e qualcuno ha provato a fare il furbo ar… - skriniaresimo : RT @it_inter: L'allenatore del PSG: 'Non posso dire che per #Skriniar la questione sia completamente chiusa, fino all'ultimo ci possono ess… - bonavits2 : Ma dai ragazzi, figuriamoci se l'Inter vende #Skriniar l'ultimo giorno di mercato. I ratti mi hanno assicurato che… - karn0v : RT @it_inter: L'allenatore del PSG: 'Non posso dire che per #Skriniar la questione sia completamente chiusa, fino all'ultimo ci possono ess… -