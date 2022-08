Inter, quanto ti manca Lukaku? L'andamento senza Big Rom (Di martedì 30 agosto 2022) Romelu Lukaku da quando è all'Inter (prima stagione 2019/2020) è mancato in 6 gare, quasi sempre per problemi all'adduttore e i nerazzurri non hanno ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Romeluda quando è all'(prima stagione 2019/2020) èto in 6 gare, quasi sempre per problemi all'adduttore e i nerazzurri non hanno ...

GianluBear : RT @TheLaz97: Il prestito di Rovella al Monza dimostra quanto negli ultimi anni alla Juventus conti sempre meno ciò che si dimostra sul cam… - cerenidioleo : #Cardinale per quanto riguarda la questione dello stadio del #Milan vuole proseguire con il comune di Sesto San Gio… - Matteo_003 : @Lamb_guast84 Che paragone è scusa? Praticamente mi stai dicendo che il Napoli è forte quanto l'Inter e che i gioca… - misspiaze_ : Ecco, l’Inter che rimane da sola in affitto a San Siro sarebbe la pietra tombale su un club morto quasi quanto Dzek… - scvgliaa : in figura i minerali della scala mohs, pensate che il diamante in quanto a durezza sarebbe inferiore soltanto all’i… -