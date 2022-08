Inter, possibile chance da titolare per Asllani: l'obiettivo è non far rimpiangere Brozovic (Di martedì 30 agosto 2022) "Finalmente il vice Brozovic", è stato questo il pensiero dell'Inter, dei suoi tifosi e di Simone Inzaghi quando dall'Empoli... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) "Finalmente il vice", è stato questo il pensiero dell', dei suoi tifosi e di Simone Inzaghi quando dall'Empoli...

FBiasin : #Galtier (#Psg) su #Skriniar: “Discorso chiuso? Ci possono sempre essere sorprese. È nel nostro mirino da molto tem… - cmdotcom : #Inter, il #Psg non molla #Skriniar. Galtier: 'Ci possono essere sorprese, tutto è possibile' e scende in campo Al-… - sportli26181512 : Inter, possibile chance da titolare per Asllani: l'obiettivo è non far rimpiangere Brozovic: 'Finalmente il vice Br… - MattyProie8 : RT @FBiasin: #Galtier (#Psg) su #Skriniar: “Discorso chiuso? Ci possono sempre essere sorprese. È nel nostro mirino da molto tempo. La trat… - FinallyGio459 : RT @FBiasin: #Galtier (#Psg) su #Skriniar: “Discorso chiuso? Ci possono sempre essere sorprese. È nel nostro mirino da molto tempo. La trat… -