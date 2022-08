Inter Borna Sosa, interesse per il terzino dello Stoccarda: i dettagli (Di martedì 30 agosto 2022) L’Inter potrebbe cedere Gosens e per questo sta valutando le possibili alternative, c’è l’Interesse per Borna Sosa dello Stoccarda L’Inter potrebbe cedere Gosens e per questo sta valutando le possibili alternative, c’è l’Interesse per Borna Sosa dello Stoccarda. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione potrebbe continuare con un prestito oneroso e diritto di riscatto per i nerazzurri. Tutto dipenderà dalla situazione Gosens. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) L’potrebbe cedere Gosens e per questo sta valutando le possibili alternative, c’è l’esse perL’potrebbe cedere Gosens e per questo sta valutando le possibili alternative, c’è l’esse per. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione potrebbe continuare con un prestito oneroso e diritto di riscatto per i nerazzurri. Tutto dipenderà dalla situazione Gosens. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@inter, offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per Borna Sosa dello @VfB_int #Calciomercato ???? - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, offerta allo @VfB per #BornaSosa - FcInterNewsit : Sky - Gosens via, l'Inter sonda Marcos Alonso e Borna Sosa. Il Leverkusen propone Bakker - tuttointer24 : Mercato Inter, idea per il post Gosens: interesse per Borna Sosa ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - CalcioNews24 : #Inter possibile offerta per #BornaSosa ?? -