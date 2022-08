Ingerenze straniere, per Urso è meglio non parlarne in campagna elettorale (Di martedì 30 agosto 2022) “Credo che sia giusto e doveroso in campagna elettorale evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l’altra le forze politiche, per minare il sistema dalle fondamenta”. È quanto ha detto al Corriere il presidente del Copasir, Adolfo Urso. “Sarebbe meglio – ha detto ancora l’esponente di FdI – che questi argomenti non fossero trattati come clave in campagna elettorale. Di Maio è un ministro del Cisr, del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, che fa in qualche modo da contraltare proprio al Copasir su questi dossier. E proprio su questi temi il Cisr, dagli accordi con Pechino sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 agosto 2022) “Credo che sia giusto e doveroso inevitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l’altra le forze politiche, per minare il sistema dalle fondamenta”. È quanto ha detto al Corriere il presidente del Copasir, Adolfo. “Sarebbe– ha detto ancora l’esponente di FdI – che questi argomenti non fossero trattati come clave in. Di Maio è un ministro del Cisr, del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, che fa in qualche modo da contraltare proprio al Copasir su questi dossier. E proprio su questi temi il Cisr, dagli accordi con Pechino sul ...

