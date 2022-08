Infrasettimanale già ad agosto: Atalanta-Torino per la vetta, trappole in provincia per le big (Di martedì 30 agosto 2022) Anomalo, ma affascinante, arriva un turno Infrasettimanale e lo fa già ad agosto. Collocazione prematura rispetto agli altri anni dovuta ai Mondiali a novembre, ma siamo comunque giunti alla quarta giornata ed è tempo di fare sul serio. Ancora imballate e non al meglio della forma, le venti squadre di Serie A sono chiamate a uno sforzo extra, ed è vietato sbagliare per tutte le big, che saranno impegnate contro squadre della parte destra della classifica. L’impegno più complicato è per il Milan, anche se a Reggio Emilia ci sono solo ricordi positivi, quelli di maggio e dello scudetto vinto proprio al Mapei Stadium. Il Sassuolo, però, al netto delle tante cessioni resta sempre una squadra ostica e i rossoneri non sono ancora apparsi nella loro versione migliore fin qui. Da non sottovalutare nemmeno la trasferta in casa della Sampdoria per la Lazio, ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Anomalo, ma affascinante, arriva un turnoe lo fa già ad. Collocazione prematura rispetto agli altri anni dovuta ai Mondiali a novembre, ma siamo comunque giunti alla quarta giornata ed è tempo di fare sul serio. Ancora imballate e non al meglio della forma, le venti squadre di Serie A sono chiamate a uno sforzo extra, ed è vietato sbagliare per tutte le big, che saranno impegnate contro squadre della parte destra della classifica. L’impegno più complicato è per il Milan, anche se a Reggio Emilia ci sono solo ricordi positivi, quelli di maggio e dello scudetto vinto proprio al Mapei Stadium. Il Sassuolo, però, al netto delle tante cessioni resta sempre una squadra ostica e i rossoneri non sono ancora apparsi nella loro versione migliore fin qui. Da non sottovalutare nemmeno la trasferta in casa della Sampdoria per la Lazio, ...

ilducadi : @Pirichello è malato ha dei turnover/cambi sistematici che si studia pre season e non smuove probabilmente aveva gi… - sportli26181512 : Serie A, tutte le probabili formazioni del turno infrasettimanale: Continua il tour de force della Serie A 2022-23,… - ropal : @iamlazarperovic Eh, ma ad un Rovella devi insegnargli a giocare, devi accompagnarlo nella crescita, devi farlo mat… - CavalluccioMar8 : #Salernitana Turno infrasettimanale praticamente già dietro l'angolo, non c'è tempo per rifiatare, subito una nuova… - RomanistaVN : RT @RomaC_Casarano: Turno infrasettimanale dove affronteremo il neopromosso Monza in un Olimpico già tutto esaurito. Dopo il buon pari otte… -