Infortunio per Cistana: l'arrivo al Torino può saltare (Di martedì 30 agosto 2022) Si complica di molto l'arrivo di Andrea Cistana al Torino. Il difensore, infatti, nel recupero del primo tempo della partita giocata ieri... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Si complica di molto l'di Andreaal. Il difensore, infatti, nel recupero del primo tempo della partita giocata ieri...

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - OfficialASRoma : Fine primo tempo. Tante occasioni per noi, ma non troviamo il gol. Zaniolo esce al 45' per infortunio… - serieAnews_com : ???? #Inter, guai grossi per Inzaghi: l’infortunio di #Lukaku potrebbe prevedere tempi di recupero più lunghi del pr… - BenitoAtos : RT @PeppinInter: La povertà di #Zhang, la repulsione per #Acerbi, gli errori di #Inzaghi, gli sbagli di #Marotta, l'infortunio di #Lukaku..… -