In Iraq almeno 15 persone sono state uccise durante gli scontri tra le forze dell’ordine e i sostenitori del religioso sciita Muqtada al Sadr (Di martedì 30 agosto 2022) Nella notte tra lunedì e martedì almeno 15 persone sono state uccise a Baghdad, la capitale dell’Iraq, nel corso di violenti scontri tra le forze dell’ordine e i sostenitori del potente religioso sciita Muqtada al Sadr. Lunedì i manifestanti avevano Leggi su ilpost (Di martedì 30 agosto 2022) Nella notte tra lunedì e martedì15a Baghdad, la capitale dell’, nel corso di violentitra lee idel potenteal. Lunedì i manifestanti avevano

MediasetTgcom24 : Iraq, almeno 15 morti in scontri al palazzo presidenziale Baghdad #greenzone #iraq - ilpost : In Iraq almeno 15 persone sono state uccise durante gli scontri tra le forze dell’ordine e i sostenitori del religi… - zazoomblog : Iraq colpi di mortaio vicino ad ambasciata Usa. Scontri nella Green Zone almeno 12 vittime - #colpi #mortaio… - marianimarcel97 : RT @MediasetTgcom24: Iraq, almeno 15 morti in scontri al palazzo presidenziale Baghdad #greenzone #iraq -