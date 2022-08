ladome17 : RT @jacopogiliberto: salvare l'ambiente. il casco filtrante *può aiutare l'india a trovare una soluzione ai problemi dell'inquinamento*.… - Rog_2 : RT @jacopogiliberto: salvare l'ambiente. il casco filtrante *può aiutare l'india a trovare una soluzione ai problemi dell'inquinamento*.… - jacopogiliberto : salvare l'ambiente. il casco filtrante *può aiutare l'india a trovare una soluzione ai problemi dell'inquinamento… - lifestyleblogit : In India il casco finanziato dallo Stato che promette 'aria pulita' - - LiberoReporter : In India il casco finanziato dallo Stato che promette “aria pulita” -

Inla mobilità su due ruote è molto sviluppata, biciclette ma soprattutto ciclomotori con cui ... Si tratta di Puros, unda motociclista che sarebbe in grado di purificare l'aria, o meglio di ...... su questo oggetto le agenzie statali hanno investito migliaia di dollari in Shellios Technolabs, una startup che definisce ilcome il primo al mondo nel suo genere.In India la mobilità su due ruote è molto sviluppata, biciclette ma soprattutto ciclomotori con cui destreggiarsi nel traffico ...Un casco in grado di filtrare polveri sottili e emissioni tossiche. Un casco insomma che ci protegge anche dallo smog ...