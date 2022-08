In Grecia verrà avviata un’inchiesta parlamentare sullo scandalo di spionaggio politico che ha coinvolto primo ministro Kyriakos Mitsotakis (Di martedì 30 agosto 2022) Lunedì il parlamento greco ha approvato l’avvio di un’inchiesta parlamentare sul grosso scandalo di spionaggio politico che da settimane sta coinvolgendo il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, di centrodestra: lo scandalo era iniziato con la denuncia di Nikos Androulakis, capo del Partito Socialista (PASOK) Leggi su ilpost (Di martedì 30 agosto 2022) Lunedì il parlamento greco ha approvato l’avvio disul grossodiche da settimane sta coinvolgendo ilgreco, di centrodestra: loera iniziato con la denuncia di Nikos Androulakis, capo del Partito Socialista (PASOK)

